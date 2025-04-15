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İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,0310 liradan, avro 43,1740 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı dün 38,0630 lira, avronun satış fiyatı 43,2010 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0310 liradan, avro 43,1740 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0290 liradan alınan dolar, 38,0310 liradan satılıyor. 43,1720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,1740 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0630 lira, avronun satış fiyatı ise 43,2010 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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