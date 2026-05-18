Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,5790 liradan, avro 52,9740 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre dolar yükselirken avro düştü.
Serbest piyasada 45,5770 liradan alınan dolar 45,5790 liradan satılıyor. 52,9720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,9740 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 45,5440, avronun satış fiyatı ise 53,0320 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu