İstanbul'da Dolar ve Avro Güncel Fiyatları

İstanbul'da Dolar ve Avro Güncel Fiyatları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1930 liradan, avro ise 44,8120 liradan işlem görüyor. Doların önceki gün satış fiyatı 39,2140 lira, avronun ise 44,9150 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1930 liradan, avro 44,8120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,1910 liradan alınan dolar, 39,1930 liradan satılıyor. 44,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,8120 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,2140, avronun satış fiyatı ise 44,9150 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
2 kişi gözaltında! İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.