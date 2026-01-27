Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Haberler

İstanbul serbest piyasada dolarin değeri 43,3910 lira, avronun değeri ise 51,5800 lira olarak belirlendi. Dolar ve avro satış fiyatları dün ile karşılaştırıldığında artış göstermiştir.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3910 liradan, avro 51,5800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,3890 liradan alınan dolar, 43,3910 liradan satılıyor. 51,5780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5800 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,3710, avronun satış fiyatı ise 51,4650 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
