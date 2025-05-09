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İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Yükselişte

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Yükselişte
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İstanbul serbest piyasada dolar 38,7320 liradan, avro ise 43,5590 liradan güne başladı. Doların alım fiyatı 38,7300 lira, avronun alım fiyatı ise 43,5570 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7320 liradan, avro 43,5590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,7300 liradan alınan dolar, 38,7320 liradan satılıyor. 43,5570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,5590 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6270 lira, avronun satış fiyatı ise 38,6280 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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