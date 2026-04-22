Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,9240 liradan, avro 52,7870 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü fiyatlarla kıyaslandığında dolarda ve avroda hafif bir artış yaşandı.
Serbest piyasada 44,9220 liradan alınan dolar 44,9240 liradan satılıyor. 52,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,7870 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,8870, avronun satış fiyatı ise 52,8940 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu