Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8340 liradan, avro ise 51,8570 liradan haftaya başladı. Önceki günlere göre değer artışı yaşandı.
Serbest piyasada 43,8320 liradan alınan dolar, 43,8340 liradan satılıyor. 51,8550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8570 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,8450, avronun satış fiyatı ise 51,6310 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil