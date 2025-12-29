Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 42,9320 liradan, avro ise 50,5250 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 42,8810, avro 50,6700 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9320 liradan, avro 50,5250 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,9300 liradan alınan dolar, 42,9320 liradan satılıyor. 50,5230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,5250 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,8810, avronun satış fiyatı ise 50,6700 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
