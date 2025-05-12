İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Başladı
İstanbul serbest piyasasında dolar 38,7440 liradan, avro ise 43,5220 liradan işlem görmeye başladı. Önceki günki fiyatlarla karşılaştırıldığında dolarda küçük bir düşüş, avroda ise belirgin bir azalma gözlemlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,7440 liradan, avro 43,5220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,7420 liradan alınan dolar, 38,7440 liradan satılıyor. 43,5200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,5220 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7070 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi