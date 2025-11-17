Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Hafta Başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3320 liradan, avro 49,1580 liradan işlem görmeye başladı. Önceki günlerde dolar 42,3300 lira, avro ise 49,2910 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3320 liradan, avro 49,1580 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,3300 liradan alınan dolar, 42,3320 liradan satılıyor. 49,1560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,1580 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,3300, avronun satış fiyatı ise 49,2910 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturma yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

Sokağı karıştıran olay! Kendisi öldü, vurduğu kişi ağır yaralı
Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi

9-1'lik tarihi skor! Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.