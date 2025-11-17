İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Hafta Başında
İstanbul serbest piyasada dolar 42,3320 liradan, avro 49,1580 liradan işlem görmeye başladı. Önceki günlerde dolar 42,3300 lira, avro ise 49,2910 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada 42,3300 liradan alınan dolar, 42,3320 liradan satılıyor. 49,1560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,1580 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,3300, avronun satış fiyatı ise 49,2910 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi