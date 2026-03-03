Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9700 liradan, avro ise 51,3380 liradan işlem görmeye başladı. Doların dünkü satış fiyatı 43,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 51,4750 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
