Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9700 liradan, avro ise 51,3380 liradan işlem görmeye başladı. Doların dünkü satış fiyatı 43,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 51,4750 lira olarak belirlenmişti.
Kaynak: AA / Mahmut Çil