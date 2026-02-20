Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasasında dolar 43,8430 lira, avro ise 51,5820 lira seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün dolar 43,7700, avro ise 51,6060 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8430 liradan, avro 51,5820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,8410 liradan alınan dolar, 43,8430 liradan satılıyor. 51,5800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5820 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,7700, avronun satış fiyatı ise 51,6060 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
