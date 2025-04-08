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İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, avro 41,6720 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 37,9980 lira, avro ise 41,6450 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, avro 41,6720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor. 41,6700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,6720 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 41,6450 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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