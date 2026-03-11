Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, avro ise 51,3160 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 44,0500, avro ise 51,2760 lira seviyesindeydi.
Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor. 51,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,3160 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,0500, avronun satış fiyatı ise 51,2760 lira olmuştu.
