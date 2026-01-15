Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,1910 liradan, avro 50,4020 liradan güne başladı. Dünkü satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında dolar 43,1840, avro ise 50,3420 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
