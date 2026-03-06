Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, avro ise 51,2090 liradan işlem görüyor. Doların önceki satış fiyatı 43,9980 lira iken, avro 51,1575 liradan satılıyordu.
Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor. 51,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,2090 lira oldu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil