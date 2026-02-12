Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6460 liradan işlem görürken, avro ise 51,9290 lira olarak satışa sunuldu. Önceki gün dolar 43,6300, avro ise 51,8150 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6460 liradan, avro 51,9290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,6440 liradan alınan dolar, 43,6460 liradan satılıyor. 51,9270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9290 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,6300, avronun satış fiyatı ise 51,8150 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle yangına benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Rehber öğretmen kaynar çayla fizik öğretmenini haşladı

Öğretmen öğretmene bunu yaparsa! Okulda yaşananlar akıllara zarar
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti