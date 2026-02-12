Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,6460 liradan işlem görürken, avro ise 51,9290 lira olarak satışa sunuldu. Önceki gün dolar 43,6300, avro ise 51,8150 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,6460 liradan, avro 51,9290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,6440 liradan alınan dolar, 43,6460 liradan satılıyor. 51,9270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9290 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,6300, avronun satış fiyatı ise 51,8150 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi