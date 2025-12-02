İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4650 liradan, avro ise 49,3560 liradan işlem görmeye başladı. Doların dünkü satış fiyatı 42,4440 lira, avronun ise 49,4460 lira olarak kaydedilmişti.
Serbest piyasada 42,4630 liradan alınan dolar, 42,4650 liradan satılıyor. 49,3540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,3560 lira oldu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi