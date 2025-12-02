Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4650 liradan, avro ise 49,3560 liradan işlem görmeye başladı. Doların dünkü satış fiyatı 42,4440 lira, avronun ise 49,4460 lira olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
