İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Açıklandı
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1140 liradan, avro ise 43,3810 liradan güne başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 38,1000 lira, avronun ise 43,1250 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1140 liradan, avro 43,3810 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,1120 liradan alınan dolar, 38,1140 liradan satılıyor. 43,3790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,3810 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,1000 lira, avronun satış fiyatı ise 43,1250 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi