Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 9 saatten fazla süredir devam ediyor

Kalp krizi sonrası ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama

Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1140 liradan, avro ise 43,3810 liradan güne başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 38,1000 lira, avronun ise 43,1250 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1140 liradan, avro 43,3810 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,1120 liradan alınan dolar, 38,1140 liradan satılıyor. 43,3790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,3810 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,1000 lira, avronun satış fiyatı ise 43,1250 lira olmuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.