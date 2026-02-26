Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8770 liradan, avro ise 51,9840 liradan işlem görüyor. Dünkü fiyatlarla karşılaştırıldığında doların satış fiyatında küçük bir artış gözlemleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8770 liradan, avro 51,9840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,8750 liradan alınan dolar, 43,8770 liradan satılıyor. 51,9820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9840 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,8740, avronun satış fiyatı ise 51,7010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu