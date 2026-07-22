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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 47,2190 liradan, avro 53,9060 liradan işlem görüyor. Dün dolar 47,1990, avro 53,8980 liradan kapanmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,2190 liradan, avro 53,9060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,2170 liradan alınan dolar, 47,2190 liradan satılıyor. 53,9340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,9060 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 47,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 53,8980 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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