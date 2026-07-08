Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,8550 liradan, avro ise 53,5390 liradan işlem görüyor. Dün dolar 46,8410, avro 53,5710 liradan kapanmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,8550 liradan, avro 53,5390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,8530 liradan alınan dolar, 46,8550 liradan satılıyor. 53,5370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5390 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5710 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu