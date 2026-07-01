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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,6770 liradan, avro 53,2930 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda sınırlı yükseliş yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6770 liradan, avro 53,2930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,6750 liradan alınan dolar, 46,6770 liradan satılıyor. 53,2910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,2930 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,6580 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2010 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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