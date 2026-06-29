Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,6430 liradan, avro 53,1850 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre dolar yükselirken avro düştü.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,6430 liradan, avro 53,1850 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,6410 liradan alınan dolar, 46,6430 liradan satılıyor. 53,1830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1850 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 46,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3080 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz