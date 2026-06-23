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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,4790 liradan, avro 53,1320 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda sınırlı yükseliş yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4790 liradan, avro 53,1320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,4770 liradan alınan dolar, 46,4790 liradan satılıyor. 53,1300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1320 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,4630 lira, avronun satış fiyatı ise 53,1290 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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