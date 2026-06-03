Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,9550 liradan, avro ise 53,4420 liradan işlem görüyor. Dün dolar 45,9280, avro 53,5080 liradan kapanmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 45,9550 liradan, avro 53,4420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 45,9530 liradan alınan dolar 45,9550 liradan satılıyor. 53,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,4420 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,9280, avronun satış fiyatı ise 53,5080 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu