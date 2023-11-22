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İstanbul'da suya yüzde 15 zam! Yeni tarife bugünden itibaren geçerli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün suya yüzde 48 zam talep etmişti. İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülen teklif kabul görmedi. Oy birliği ile alınan kararla mega kentte bugünden itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.