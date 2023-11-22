İstanbul'da suya yüzde 15 zam! Yeni tarife bugünden itibaren geçerli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün suya yüzde 48 zam talep etmişti. İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülen teklif kabul görmedi. Oy birliği ile alınan kararla mega kentte bugünden itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu İBB Merkez Binası Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda İBB'nin yüzde 48'lik zam talebi kabul edilmezken, suya yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Teklif oy birliği ile kabul edilirken, yüzde 15'lik zam bugünden itibaren geçerli olacak.
YENİ TARİFELER BELLİ OLDU
Konutlarda geçerli olacak yeni tarife:
- Konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL'ye,
- 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı 34,14 TL'ye,
- 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı 46,49 liraya yükseldi.
İşyerleri için geçerli olacak tarife:
- İş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,04 TL olan fiyatı 62,14 TL'ye,
- 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın 71,87 TL'ye yükseldi.