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İstanbul'da Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Yoğun

İstanbul'da Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Yoğun
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İstanbul'da vatandaşlar muhalefetin boykot çağrısına kulak asmayarak alışveriş merkezlerine ve restoranlara akın etti. Bakırköy ve Bahçelievler'de yoğunluk gözlemlenirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrası CHP lideri boykot çağrısı yapmıştı.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da vatandaşlar muhalefetin boykot çağrısına kulak asmadı. Özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi semtlerde alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar ise günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart'ta boykot çağrısı yapmıştı.

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan üniversite öğrencileri ise aldıkları kararla 2 Nisan'da kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurdu.

İstanbul'da bu durum muhalefetin boykot çağrısının tam tersine alışveriş merkezlerine ve restoranlara yoğunluk olarak yansıdı. Özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi semtlerde alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar ise günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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