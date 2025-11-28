İstanbul'da "Black Friday" çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı
İstanbul'un dev AVM'lerinde "Black Friday" çılgınlığı yaşanıyor. Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazan yüzde 50'lere varan indirimler yaparken, bugünü bekleyen çok sayıda vatandaş mağazalara akın etti.
- İstanbul'da Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde Black Friday indirimleri kapsamında yüzde 50'lere varan indirimler yapıldı.
- İndirimler nedeniyle mağazalarda büyük yoğunluk yaşandı.
Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Black Friday' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı.
YÜZDE 50'LERE VARAN İNDİRİMLER
Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü.
BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANDI
Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Black Friday' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu. İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi.