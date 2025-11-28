Haberler

İstanbul'da 'Black Friday' çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı
İstanbul'un dev AVM'lerinde "Black Friday" çılgınlığı yaşanıyor. Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazan yüzde 50'lere varan indirimler yaparken, bugünü bekleyen çok sayıda vatandaş mağazalara akın etti.

  • İstanbul'da Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde Black Friday indirimleri kapsamında yüzde 50'lere varan indirimler yapıldı.
  • İndirimler nedeniyle mağazalarda büyük yoğunluk yaşandı.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Black Friday' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı.

YÜZDE 50'LERE VARAN İNDİRİMLER

Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü.

BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANDI

Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Black Friday' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu. İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadi:

Black friday ne demek ya cuma gününü gözden düşürmek amaçlı bir girişim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Bir ülke düşününki bu ülkede cuma günlerini mübarek sayan halk kesimi daha yüksek nüfuslu olsun fakat bu ülkede kara cuma adı altında kampanyalar yapılarak ürün satılmak isteniyor. Dini inancı ne olursa olsun bu olaya bu açıdan bakarak bile bunu yapanları dışlamak o toplumda yaşayan herkesin sorumluluğudur. Bunun siyasetle bir ilgisi yoktur,bu dini inançlara saygı duymakla ilgilidir. Ben kiliseyede camiyede saygı duyar ama kendi inancımı yaşarım. Başkaları için kutsal olan değerlere saygısızlık!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
