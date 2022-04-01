Boş baklavadan sonra şimdi de boş dürüm! 10 TL'ye satılıyor - Haberler

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Boş baklavadan sonra şimdi de boş dürüm! 10 TL'ye satılıyor

Haberler.com - Bilsay Özer - Ekonomi
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İstanbul Bakırköy'de 28 yıllık esnaf Muharrem Bayram, ekonomik koşullar sebebi ile boş dürüm satışına başladı. Bayram konu hakkında yaptığı açıklamada "İçerisinde soğan, domates ve salata var. Amacımız öğrenciyi doyurmak. Üzülerek böyle bir şey yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda artan et maliyeti ve düşen alım gücü karşısında esnaflar alternatif çözümler arıyor. Son olarak İstanbul Bakırköy'de 28 yıllık esnaf Muharrem Bayram, içinde domates, salata ve soğan olan dürüm satmaya başladı. Bayram, boş dürüm ve ayran menüsünün fiyatını 10 lira olarak belirledi.

İstanbul'da bir esnaf 10 liraya boş dürüm satmaya başladı

"AMACIMIZ ÖĞRENCİYİ DOYURMAK"

Halk TV'ye konuşan Bayram, "Burada yaklaşık 10 bine yakın öğrenci var. Öğrenci alamıyor. 25 lira veremiyor dürüme. Hatta biz 20 lira yaptık, iki öğrenci bir dürüm alıp bölüşüyor. İnsanlar doymayınca böyle bir şey yaptık. Amacımız öğrenciyi doyurmak. Üzülerek böyle bir şey yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Bilsay Özer - Ekonomi

Bakırköy, İstanbul, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Haberler

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