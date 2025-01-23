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İstanbul'da Balık Sezonu Canlandı, Satışlar Yarıyıl Tatiliyle Düştü

İstanbul'da Balık Sezonu Canlandı, Satışlar Yarıyıl Tatiliyle Düştü
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İstanbul'daki balık tezgahları son 10 yılın en iyi sezonunu yaşarken, tatil nedeniyle satışların düştüğü bildiriliyor. Balıkçılar, fiyatların uygun olduğunu ve vatandaşların sağlıklı beslenmesi için balığın önemli bir seçenek olduğunu vurguladı.

İstanbul'daki balık tezgahları son 10 yılın en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Balıkçılar, balıkların bollaştığını ancak yarıyıl tatilinden dolayı satışların düştüğünü söyledi.

İstanbul'daki balık tezgahları şenlendi. Tezgahlarda çeşit çeşit balık görülürken, Yenikapı Balıkçılar Çarşısı balıkçıları ise vatandaşın yarıyıl tatiline gitmesinden dolayı satışların düştüğünü söyledi. Son 10 yılın en iyi sezonlarından birini yaşadıklarını söyleyen balıkçılar, geçen yıllara göre fiyatların çok uygun olduğunu söyledi. Vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alan hamsinin kilosu 200 liradan satılırken; istavrit 200 liradan, çupra 500 liradan, levrek 600 liradan, çinekop 350 liradan tezgahtaki yerini aldı.

"Geçen yıllara göre fiyatlar çok uygun"

Balıkçı Erkan Sarıyaprak, "Son 10 yılın en iyi balık sezonunu yaşıyoruz. 2 ay öncesine göre balık fiyatlarında yüzde 20 artış yaşansa da geçen yıllara göre fiyatlar çok uygun. Balık çok bol, mesela çinekopun kilosu şu anda 350 lira, sarı kanat 600 lira, istavrit 200 lira, hamsi 200 lira, levrek 600 lira, ufak levrekler 350 lira, çupra 500 lira, karides 500 lira. Yarıyıl tatili geldiği için herkes tatile gitti, işler çok düştü. Şu an en sağlıklı besin balıktır. Herhangi bir katkı yok. Balık çok gelirse fiyatlar düşüyor. Ancak satılmazsa yine fiyatı düşüyor" dedi.

"1 kilo hamsiyle 3 kişilik bir aile rahat bir şekilde doyar"

Sarıyaprak, "Fiyatlar çok uygun. 1 kilo hamsiyle 3 kişilik bir aile rahat bir şekilde doyar. Vatandaş 200 liraya 1 kilo hamsi alabilir, yanına da 100 liraya salata yapabilir. 300 liraya 3 kişilik bir aile rahat rahat doyar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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