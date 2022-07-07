İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu - Haberler

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İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

Haberler.com - Ekonomi
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İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseltildi. Daha önceki tarifede 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı. Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

Resmi olarak İstanbul'da ekmek fiyatı 4 lira olsa da kentte uzun süredir ekmek, fiilen 4,5 liradan satılıyor. Bazı semtlerde fiyat 5 liraya kadar çıkıyor.

Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Ekmek Ekonomi Haberler

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