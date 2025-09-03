İstanbul Borsası'nda Mahkeme Kararı Sonrası Sert Düşüş

(ANKARA) - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimini tedbirin görevden uzaklaştırmasını ardından İstanbul Borsası'nda sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 41,1690 liradan, euro 47,9150 liradan güne başladı. Doların dünkü satış fiyatı 41,1550, euro'nun satış fiyatı ise 48,0290 lira olmuştu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararından önce dün güne yüzde 0.22 yükselişle 11 bin 304,45 puandan başlayan BIST 100 endeksi, mahkemenin söz konusu kararının ardından yaklaşık yüzde 5 değer kaybı yaşadı. Endeks 10 bin 616,64 puana kadar geriledikten sonra dip seviyeden alımlar başladı. Söz konusu "dipten alımların" da etkisiyle değer kaybını sınırlayan endeks, günü yüzde 3.57 düşüşle 10 bin 877, 52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 10.877,45 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Borsa İstanbul'dan yukarı adım kuralı kararı

Borsa İstanbul A.Ş. yaşanan düşüşle beraber yeni bir karar duyurdu. Buna göre, borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı. Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.

BIST 30 Endeksi Ekim Vadeli Kontratı güne sınırlı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,12 yükselişle 12.550,00 puandan başladı. Karardan sonra dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,3 düşüşle 12.535,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.553,00 puan olmuştu.

Döviz artmaya devam ediyor