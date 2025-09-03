İstanbul Borsası'nda Mahkeme Kararı Sonrası Sert Düşüş
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırması, Borsa İstanbul'da sert düşüşe neden oldu. BIST 100 endeksi, gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybı yaşamışken, Dolar ve Euro da yükselmeye devam ediyor.
(ANKARA) - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimini tedbirin görevden uzaklaştırmasını ardından İstanbul Borsası'nda sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 41,1690 liradan, euro 47,9150 liradan güne başladı. Doların dünkü satış fiyatı 41,1550, euro'nun satış fiyatı ise 48,0290 lira olmuştu.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararından önce dün güne yüzde 0.22 yükselişle 11 bin 304,45 puandan başlayan BIST 100 endeksi, mahkemenin söz konusu kararının ardından yaklaşık yüzde 5 değer kaybı yaşadı. Endeks 10 bin 616,64 puana kadar geriledikten sonra dip seviyeden alımlar başladı. Söz konusu "dipten alımların" da etkisiyle değer kaybını sınırlayan endeks, günü yüzde 3.57 düşüşle 10 bin 877, 52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 10.877,45 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.
Borsa İstanbul'dan yukarı adım kuralı kararı
İstanbul serbest piyasada 41,1670 liradan alınan dolar, 41,1690 liradan satılıyor. 47,9130 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 47,9150 lira oldu. Kararın ardından dün doların satış fiyatı 41,1550, euro'nun satış fiyatı ise 48,0290 lira olmuştu.
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor
Altın fiyatları, piyasadaki belirsizliklerin artması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu ay faiz indirimine gideceğine ilişkin güveninin güçlenmesiyle çarşamba günü de yükselişini sürdürdü.
Spot altın ons başına yüzde 0,1 artışla 3 bin 537 dolara yükselirken, seans içinde 3 bin 546,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,3 artışla 3 bin 602,50 dolara çıktı.