Coğrafi işaretli ürünlere modern yorum

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini odağına alan tadım etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İspir fasulyesi, Amasya elması, Datça nurlu bademi, Tefenni rezenesi, Silifke çileği ve sumak gibi yerel ürünleri modern mutfak teknikleriyle yeniden yorumlayarak üç aşamalı özgün menüler hazırladı.

Yerel gastronomik mirası çağdaş mutfak anlayışıyla buluşturan projelerde öğrenciler, seçtikleri ürünlerin tarihsel, kültürel ve duyusal özelliklerini araştırarak tat ve aroma profillerini analiz etti.

Elde ettikleri veriler doğrultusunda yeni lezzet eşleşmeleri geliştiren öğrenciler, fermantasyon, kürleme, konfi, şekerleme ve modern pişirme gibi tekniklerden yararlanarak coğrafi işaretli ürünleri yeniden yorumladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Şener, her yıl mezuniyet projelerinde öğrencilerden Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinden birini seçmelerini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Süreç mutfakta değil, araştırmayla başlıyor, öğrenciler ürünün tarihini, kültürel değerini ve gastronomik potansiyelini inceleyerek bunu yaratıcı ürün geliştirme ve mutfak uygulamalarına dönüştürüyor. Amacımız öğrencilerimizin yalnızca iyi yemek yapan değil, aynı zamanda bir ürünü araştırabilen, analiz edebilen ve gastronomik açıdan yeniden yorumlayabilen profesyoneller olarak yetişmeleri."