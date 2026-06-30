İstanbul Bilgi Üniversitesi, 35. Uluslararası Virginia Woolf Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin santralistanbul kampüsünde düzenlenen konferans, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları ve öğrencileri bir araya getirdi.

Bu yıl "Virginia Woolf ve Ses" temasıyla gerçekleştirilen konferansta, Woolf'un eserlerinde ses, ritim, dinleme, sessizlik ve işitsel deneyim kavramları disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındı.

Sunumlar ve oturumlarda edebiyat, müzikoloji, medya, kültürel çalışmalar ve ses çalışmaları arasındaki etkileşimler farklı perspektiflerden değerlendirildi.

Konferansta Virginia Woolf'un klasik müzikle ilişkisi, düzyazısındaki ritim ve kadans yapıları, müzik ve toplumsal cinsiyet, ses teknolojilerinin edebiyata etkisi, kent yaşamının işitsel deneyimi ile sessizlik ve çevresel ses manzaraları gibi konular ele alındı.

Bireysel bildiriler, paneller, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli atölyeler ve sergiden oluşan program, Virginia Woolf araştırmalarındaki güncel yaklaşımların uluslararası düzeyde değerlendirilmesine olanak sağladı. Edebiyat, müzik, medya ve kültürel çalışmalar alanlarından akademisyenleri buluşturan konferans, disiplinlerarası diyaloğu güçlendirirken yeni akademik işbirliklerinin de önünü açtı.

"İstanbul farklı kültür, yüzyıl ve geleneklerden gelen seslerin bir arada var olduğu bir şehir"

Açıklamada konferansın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Baş Süzel, etkinliğin üniversitenin 30. kuruluş yılına denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Süzel, üniversitenin 30. yılını kutladıkları bu dönemde, Uluslararası Virginia Woolf topluluğunu ağırlamanın son derece anlamlı bir karşılaşma olduğunu kaydetti.

İstanbul'un farklı kültür, yüzyıl ve geleneklerden gelen seslerin bir arada var olduğu bir şehir olduğuna dikkati çeken Süzel, "Bu yılki konferans teması olan 'Virginia Woolf ve Ses', bizi Woolf'un dünyayı nasıl dinlediğini ve yazılarının iç yaşama, farklı bakış açılarına ve düşüncenin ritmine nasıl ses verdiğini yeniden düşünmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

35. Uluslararası Virginia Woolf Konferansı Koordinatörü ve BİLGİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Demet Karabulut Dede de Virginia Woolf Konferansları'nın edebiyatı, sanatı ve akademik çalışmaları samimi bir atmosferde bir araya getiren etkinlikler olduğunu anlattı.

Dede, İstanbul'da gerçekleştirdikleri konferansın temasını "ses" olarak seçtiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü İstanbul, tıpkı Woolf'un eserlerindeki o uhrevi çığlık gibi, görsel ve işitsel manzaranın bin yılı aşkın süredir iç içe geçtiği, seslerin her an etrafınızı sardığı bir şehir. Virginia Woolf'un kendi İstanbul günlüklerinde de bizzat bahsettiği bu çok sesli dokunun, onun sesine yeni sesler katmak ve Woolf'u İstanbul'da tartışmak için en uygun zemin olduğuna inanıyoruz."