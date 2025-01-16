İstanbul Akvaryum'da Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

İstanbul Akvaryum, yarıyıl tatilinde çocuklar için özel etkinlikler gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 farklı tema ile Amazon Yağmur Ormanı'ndan oluşan ve 17 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için özel etkinlikler hazırladı.

Çocukların, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak deniz canlıları tasarlayacağı "geri dönüşüm atölyesi" ile olmak istedikleri deniz canlısına dönüşerek keyifli zaman geçireceği "yüz boyama" etkinlikleri, tatil dönemine renk katacak.

Çocukların hayal güçlerini geliştirmeye ve çevre koruma bilinci kazanmalarına yardımcı olacak bu etkinlikler, 19 Ocak Pazar, 22 Ocak Çarşamba, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar, 30 Ocak Perşembe ve 1 Şubat Cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.