Üye Girişi
Haberler

İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

7 Ekim'den bu yana 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'de Jerusalem Post gazetesinin geçtiği haber büyük ses getirdi. Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını aktaran gazetenin haberinde "Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor" ifadeleri kullanıldı. Gazete bu adımı "stratejik bir hamle" olarak nitelendirirken, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a açık destek söyleminin ardından geldiğine vurgu yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi kan gölüne çevirirken, bölgede 25 binden fazla Filistinliyi katletti. Türkiye'nin İsrail'in zulmüne karşı tepkisi son dönemde iyiden iyiye sertleşirken, bugün basında dikkat çeken bir haber yer aldı.

"TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR"

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı. Haberde "Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor" denildi.

İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor

"KARAR ERDOĞAN'IN HAMAS'A DESTEK SÖYLEMİNİN ARDINDAN GELDİ"

Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren gazete "Bu ekonomik karar, Erdoğan'ın Hamas'a açık destek ve İsrail'in savaş suçları suçlamalarıyla birlikte İsrail karşıtı güçlü söyleminin ardından geldi" dedi.

İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor

"İSRAİL İLE TİCARET YAPANLARA DEVLET YARDIMI SAĞLANMAYACAK"

Söz konusu haberde "Bu karar, Türkiye'nin ticareti desteklemeyi bırakacağı ve İsrail ile faaliyet gösteren işletmelere verdiği desteği geri çekeceği anlamına geliyor. Ayrıca Türk işletme sahiplerine İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj da veriliyor" ifadelerine yer verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Filistin İsrail Gazze Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Ocak MAÇ TAKVİMİ! Bugün kimin maçı var? TORBA YASA 2024 MADDELERİ | Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasada son durum nedir, ne zaman çıkacak? Bugün hangi diziler var? 22 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 22 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Girona - Sevilla maçı nereden izlenir? Başak Demirtaş DEM Parti adayı oldu mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı olacak mı? Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı?
1000

Yorumlar (8)

Uğur AKMAN:

MILL TAKIM MC DANILSILA SPONSORLUK IMZALADI.GÜLERMİSİN AĞLARMISIN.

49
3
yanıtYanıtla
Uğur AKMAN:

MC DONILSLA FUTBOL MİLLI TAKIM SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADI GECEN HAFTA.BU NASIL PERHİZDİR PEKİ.GAZ ALMA İŞİ.

37
5
yanıtYanıtla
ADANALI :

israil basınının üstü açık kalmış :)

30
2
yanıtYanıtla
Selçuk Demircigil:

Tam tersi olmasın o ambargo...

28
2
yanıtYanıtla
NeverGu:

ZORTTTTTTT

16
0
yanıtYanıtla
serdar sabah:

Hiç güleceğim yoktu

12
1
yanıtYanıtla
ARAS ÇEKİÇ:

he he öyledir. milyon nerdeyse şehit düştü sonra mı

11
0
yanıtYanıtla
Ocean Express cargo Ltd:

Yorumlara bakınca insanların uyandığını anlıyorum ve seviniyorum..

5
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title