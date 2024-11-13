Üye Girişi
Haberler

Isparta, Türkiye'nin Elma İhtiyacının Yüzde 20'sini Karşılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta'nın Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını ve gül yağı üretiminin yüzde 65'ini üstlendiğini açıkladı. Isparta'nın tarım, sanayi, eğitim, hayvancılık ve turizmde önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta'nın karşıladığını söyledi.

Çeşitli açılış ve ziyaretler için Isparta'ya gelen Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda istişare toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın sanayi, tarım, eğitim, hayvancılık ve turizm şehri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin gül yağ üretiminin yüzde 65'ini Isparta'nın karşıladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Isparta ortalama 1 milyon ton elma üretiyor. Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta karşılıyor. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, lavanta bahçeleriniz, Davraz Kayak Merkezi'niz var. Yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyorsunuz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, tarihten bu yana Isparta'nın bir ticaret merkezi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en eski odasına Isparta sahip, sıkıntılarımızı da istişare edeceğiz. Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında para ve kredi politikaları sıkı tutulmakta ve bu biraz iç piyasayı daraltmakta ve büyüme hızı düşmektedir. Ekonomi yönetimi enflasyonu kalıcı olarak düşürene kadar bu politikaların uygulanacağı ifade ediliyor. Küresel yavaşlama ve Türk lirasındaki değer derlemesi de ihracatçı kardeşlerimi sıkıntıya sokuyor."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum

Netanyahu'dan İran halkına: Bu savaşı ben de istemiyorum

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar
ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi

Donald Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

13 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 13 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, neden iptal oldu, biletle ne olacak? Marco Rubio kimdir? ABD'nin yeni dışişleri bakanı kim olacak? Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzak Şehir 1. bölüm tek parça FULL HD izleme linki! Bahar 24. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.