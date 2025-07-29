Isparta'da Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın Isparta tanıtım toplantısı yapıldı. Gül, mantar, yaşlı bakım turizmi ve meyve atıklarından katma değerli ürünler üretimi gibi alanlar için özel destekler açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programının Isparta tanıtım toplantısı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Dört öncelikli yatırım alanı

Yeni yatırım teşvik sisteminde Isparta için belirlenen dört öncelikli alan olan, Gül ve aromatik bitkilerden kozmetik ürünler üretimi, Meyve ve atıklarından pektin, selüloz gibi biyokimya temelli ürünler geliştirilmesi, Yaşlı bakım ve sağlık turizmine dönük geriatrik yatırımlar, Mantar kompostu üretimi ve tarım-sanayi entegrasyonuna dönük projeler olarak aktarıldı.

"Sadece teşvik değil, zihinsel dönüşüm"

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler ise konuşmasında yeni teşvik sisteminin sadece finansal bir araç değil, aynı zamanda kalkınma anlayışında bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Güler, "Artık merkezden tek tip planlama değil, yerelin potansiyeline göre şekillenen destekler uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Programın sadece desteklerden ibaret olmadığını belirten Güler, "Bu sürecin sahibi özel sektör olacak. Kalkınma Ajansları olarak yatırımcılara her aşamada rehberlik etmeye hazırız" dedi.

240 milyon TL'ye kadar destek

Toplantının teknik bilgilendirme bölümünde konuşan Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öznur Parmaksız, yatırımcılara sağlanacak teşvik kalemlerini detaylı şekilde anlattı. Parmaksız'ın verdiği bilgilere göre, yeni sistem kapsamında yatırımcılara KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 60'a kadar vergi indirimi, Faiz veya kar payı desteği, 240 milyon TL'ye kadar makine ve ekipman desteği, Yatırım yeri tahsisi ve Sigorta primi işveren hissesi desteği gibi kapsamlı destekler sağlanacak. Programın, yerel potansiyeli harekete geçirerek Isparta'nın kalkınmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. - ISPARTA