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Isparta'da yaş meyve ve sebze ihracatı 10 ayda 105 milyon 280 bin dolara ulaştı

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Isparta'da yaş meyve ve sebze ihracatı bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 105 milyon 280 bin dolara yükseldi. ITSO Başkanı Metin Çelik, ekim ayında 8 milyon 233 bin dolarlık ihracat yapıldığını, artışın yüzde 148,37 olduğunu bildirdi.

Isparta'da yaş meyve ve sebze ihracatı bu yılın 10 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 105 milyon 280 bin dolara yükseldi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yaş meyve ve sebze sektörünün ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 54 milyon dolar olan sektör ihracatının bu yıl 105 milyon 280 bin dolara yükseldiğini belirten Çelik, böylece ihracatın yaklaşık iki katına çıktığını vurguladı.

Çelik, ekim ayında ise 8 milyon 233 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,37 artış yaşandığını bildirdi.

Metin Çelik, ekimde en fazla ihracat yapılan ülkelerin ABD, Çin, Fransa, Almanya ve Kanada olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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