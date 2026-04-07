Elma diyarı Isparta'da kadınların paketleme tesislerindeki mesaisi sürüyor

Isparta'da elma üretiminde kadın işçiler, sabah erken saatlerden itibaren hasat sonrası paketleme tesislerinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Türkiye'nin önemli elma yetiştirme bölgelerinden biri olan Isparta'da, tarım işçileri hem yerel pazara hem de uluslararası ihracata yönelik elma paketleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Türkiye'de elma üretiminin en fazla yapıldığı illerin başında gelen Isparta'da kadın işçilerin hasat sonrası paketleme tesislerinde başlayan mesaisi devam ediyor.

Başta Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçeleri olmak üzere yaklaşık 215 bin dekar alanda yetiştirilen elmalar, çoğu kadınlardan oluşan tarım işçileri tarafından titizlikle toplanıyor.

Soğuk hava depolarında muhafaza edilen elmalar, paketleme tesislerindeki işlemlerin ardından yıl boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Soğuk hava ve paketleme tesislerinde çalışan kadın işçilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Paketleme tesisinde çalışan işçilerden Filiz Gülsoy, AA muhabirine, yoğun tempoyla çalıştıklarını söyledi.

Sabah 06.00'da evden çıktıklarını belirten Gülsoy, "Saat 08.00'de iş başı yapıyoruz. Parlak ve güzel olan elmaları seçip kutuluyoruz. Pazar için ayrı ürün hazırlıyoruz, süsleyip gönderiyoruz." dedi.

Kazandığı gelirle aile bütçesine katkı sağladığını dile getiren Gülsoy, "Çocukları okuyanlar var. Herkes evine katkı sağlamak istiyor. Biz de katkıda bulunuyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Sabah ayrı, akşam ayrı bir telaş var ama arkadaşlarla uyum içinde çalışmak işi daha da güzel kılıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 19 yıldır elma toplama ve paketleme işinde çalıştığını anlatan Cemile Akça ise sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinin gün boyu sürdüğünü ifade etti.

Akça, "Yazın bahçelerde, kışın depolarda çalışıyorum. Yıllardır bu işin içindeyim. Allah sağlık verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. İşimi severek yapıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
