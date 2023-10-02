Isparta'da 400 dükkan için doğalgaz altyapı çalışmaları başlıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı etrafında bulunan esnafla bir araya gelerek, bölgede bulunan 400 dükkan için doğalgaz altyapı çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı etrafında bulunan esnafla bir araya geldi, bölgede bulunan 400 dükkan için doğalgaz altyapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarıyla esnafın talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Esnaf buluşmalarında talepler arasında hemen yapılabilecekler anında çözüme kavuşturulurken, diğer taleplerle ilgili planlamalar yapılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarını Köy Garajı etrafında bulunan esnafla sürdürdü.

Söz alan esnaflar tek tek talep ve önerilerini Başkan Başdeğirmen'e iletti. Köy Garajı'nın alt tarafında işyeri bulunduğunu ifade eden bir esnaf, dükkanlarının olduğu bölgede su giderlerinin bulunmadığını, bu problemin çözülmesini istediklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne yaşanan problemin hemen çözülmesi talimatını verdi.

Bir esnaf da bölgede doğalgaz olmadığını belirterek, dükkanlarında doğalgaz kullanmak istediklerini belirtti. Bölgede 400 dükkanının bulunduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, bölgeye doğalgaz hizmetinin geleceğini söyledi.

Esnaf buluşmasına katılan Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı da bölgede doğalgaz altyapı çalışmalarının başlayacağını, esnafı aboneliğe beklediklerini ifade etti. Altyapı çalışmalarında kilit parke taşlarının zarar göreceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, belediye olarak yol yapımını kendilerinin üstleneceğini, firmanın bu maliyeti esnaftan almayacağını kaydetti.

Bir soru üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Kapalı Pazaryerinin çatısının esnafın istediği ölçülerde olacağını, alt tarafın 7 metre üst tarafın 5 metre olacak şekilde inşa edildiğini ifade etti. Pazaryerine konulacak olan trafonun da esnafın talebi üzerine farklı bir bölgeye alınacağını bildirdi. - ISPARTA