İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 18 Zam

İBB iştirak şirketi İSPARK'ın otopark ücret tarifelerine yüzde 18'e ulaşan zam yapıldı. İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen İSPARK'ın yeni ücret tarifesi, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.<İBB Meclisi, temmuz ayı toplantılarının son oturumu, Saraçhane'de Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste görüşülen teklifler arasında İBB iştiraki İSPARK'ın otopark ücret tarifelerine dair düzenleme de yer aldı. İBB tarafından Haziran ayında meclise sunulan yüzde 60 ile 63'e kadar zam talebini içeren teklif Tarife Komisyonu'nda incelenmişti. Komisyon tarafından görüşülen teklif İBB meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen teklifle İSPARK ücret tarifelerine yüzde 18'e varan zam yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi