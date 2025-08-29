30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçıvan, mesajında "Ne mutlu bu toprakları sonsuz bir bağımsızlık tutkusuyla, destanlaşan bir fedakarlıkla, görkemli bir mücadeleyle bize yurt yapan kahramanlarımıza. 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlarken, bu destansı mücadeleyi hiçbir zaman unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan bu değerli bayramın kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Manevi değeri çok yüksek olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, verdikleri fedakar mücadele ile bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise mesajında Milli Mücadele'nin son safhası olan Büyük Taarruzu başarıyla neticelendiren 30 Ağustos zaferinin milletin varoluş iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

"Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla yola çıkılan İstiklal Savaşı'nda verilen bu büyük mücadelenin tarihi bir askeri başarı olmanın yanında, Türk milletinin boyunduruk altına alınamayacağının da tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Kopuz, şöyle devam etti:

"Türlü imkansızlıklara ve bütün olumsuz şartlara rağmen kazanılan bu zafer, milletimizin vatan sevgisi ve inancının timsalidir. Atalarımızdan bizlere miras kalan Büyük Zafer'in ruhu, geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan bir öğüt olarak, nesiller boyu milletimize ilham kaynağı olmayı sürdürecektir. Bağımsızlık ve özgürlüğümüze göz diken dahili ve harici her türlü tehdit karşısında daima teyakkuzda olacağız.

Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu toprakları, ecdadımızın hatırasından aldığımız ilhamla sonsuza dek koruyacağız. Savaş meydanlarında ve cephelerde kazanılan bağımsızlığımızı, çalışarak, üreterek, iktisadi ve bilimsel açıdan ilerleyerek, değerlerimize sahip çıkarak korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin gurur kaynağı Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."