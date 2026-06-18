İSO 500'de yer alan halka açık şirketlerin ihracatı geçen yıl 31 milyar doları geçti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 sonuçlarına göre, listedeki Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler toplam 31 milyar 10,6 milyon dolar ihracat yaptı.

Dün açıklanan İSO 500 listesinde, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören 91 şirket yer alırken bu şirketlerin ihracat performansları göz doldurdu.

Söz konusu şirketler geçen yıl toplamda 31 milyar 10,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bu şirketler İSO 500'ün toplam ihracatının yüzde 30'unu oluşturdu. Şirketlerin gerçekleştirdiği ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9,2 arttı.

Listedeki Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 2024 yılında 88, bu şirketlerin ihracatları ise 28,4 milyar dolar olmuştu.

Bahsedilen şirketlerin toplam net satışları 4 trilyon lira ve toplam dönem karı 96,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. İSO 500 listesinde yer alan Borsa İstanbul şirketlerinin toplam aktif büyüklüğü de 3,4 trilyon lira olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Ford Otomotiv'den

İSO 500 listesinde yer alan halka açık şirketler arasında ihracatta ilk sırayı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv aldı. Onu 5,3 milyar dolarlık ihracatla TÜPRAŞ, 2,2 milyar dolarla Arçelik takip etti.

Aktif büyüklükte 382,5 milyar lirayla ilk sırayı alan TÜPRAŞ'ı, 370,2 milyar lira ile ASELSAN, 323,2 milyar lira ile Ereğli Demir Çelik, 284,5 milyar lira ile Ford Otomotiv, 255,8 milyar lira ile Şişecam ve 201,9 milyar lira ile İskenderun Demir Çelik izledi.

İSO 500'de halka açık kuruluş sayısında son yıllarda yaşanan dikkati çeken ivme 2025'te de sürdü. 2022'de 73'e, 2023'te 85'e, 2024'te ise 88'e yükselen halka açık şirket sayısı, geçen yıl 3 şirketin daha eklenmesiyle 91'e çıktı ve İSO 500 tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişme, sanayi şirketlerinin sermaye piyasalarına ilgisinin artması ve finansman yapılarının çeşitlenmesi açısından olumlu bulundu.

İSO 500 listesinde yer alan ve Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirketlerin ilk 20'si şöyle: