İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

2025 yılında rekor seviyelere ulaşan altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı bir yükselişle başladı. "Neye yatırım yapmalı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Memiş, özellikle altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

İslam Memiş, ons altında kritik seviyelere dikkat çekerek 4 bin 880 dolar direncinin yakından izleneceğini söyledi. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 5 bin 20 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten Memiş, gram altında ise 8 bin lira seviyesine kadar yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade etti. Memiş, belirsizliklerin artması durumunda gram altında 5 haneli rakamların da konuşulabileceğini vurguladı.

GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLUR MU?

Ons altında 5 bin dolar seviyesinin aşılması halinde gram altında 10 bin liranın görülebileceğini söyleyen Memiş, bu senaryoya kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini belirtti. Yılın ilk yarısında küresel belirsizliklerin ve stresin süreceğini dile getiren Memiş, yatırımcıların fiyat yerine miktara odaklanmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.

GÜMÜŞ İÇİN TEMKİNLİ UYARI

Gümüşe ilişkin değerlendirmelerinde ise Memiş, bu yatırım aracının altına kıyasla daha riskli olduğunu söyledi. Son dönemde gümüşe yönelik ilginin arttığını ancak bunun spekülatif bir hava oluşturduğunu belirten Memiş, kısa vadeli düşünen yatırımcıların mağduriyet yaşayabileceği uyarısında bulundu. Memiş, gümüşün şu aşamada yeniden alım yapılabilecek bir seviyede olmadığını ifade etti.