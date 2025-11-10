Haberler

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
Güncelleme:
Gram altın haftaya yükselişle başladı; 5.538 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 9.381 TL'ye, cumhuriyet altını ise 37.380 TL'ye ulaştı. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında Kasım ayında dalgalı bir seyir beklediğini belirterek, kısa vadede alım için uygun olmadığını söyledi. Memiş, uzun vadede gram altında 8.000 TL, ons altında ise 4.800 dolar hedefinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

  • Gram altın 5.537 TL alış, 5.538 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
  • İslam Memiş, ons altının 4.150 dolara kadar yükselebileceğini ve 2026 yılına kadar gram altının 8.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.
  • Reşat altını 37.161 TL alış, 37.412 TL satış; Ata altını 37.765 TL alış, 38.718 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Haftaya yukarı yönlü bir seyirle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 5.537 TL seviyesinden alınıp 5.538 TL'den satılıyor. 22 ayar bilezik 5.209 TL alış, 5.232 TL satış fiyatıyla işlem görürken; çeyrek altın 9.311 TL, yarım altın 18.621 TL, cumhuriyet altını 37.129 TL seviyesinde bulunuyor.

REŞAT VE ATA ALTIN YÜKSELİŞTE

10 Kasım itibarıyla Reşat altını 37.161 TL'den alınıp 37.412 TL'den satılıyor. Ata altın ise 37.765 TL alış ve 38.718 TL satış fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekiyor. Tam altın 36.620 TL'den alınırken 37.340 TL'den satılıyor.

"4 BİN 150 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yeni haftaya güçlü başlamasına rağmen dalgalı seyrin süreceğini belirtti. Memiş, "Altın fiyatlarındaki dinlenme süreci kasım ayında da devam ediyor. Ons altın 4.000 dolar seviyesinin üzerinde, 4.150 dolara kadar yükselebilir. Ancak bu seviyeden sonra bir geri çekilme görebiliriz" ifadelerini kullandı.

2026 YILI İÇİN 8 BİN TL BEKLENTİSİ

ABD'deki hükümetin kapalı olması nedeniyle enflasyon verilerinin gecikebileceğini hatırlatan Memiş, "Bu durum kısa vadede belirsizlik yaratabilir ama kötümser değilim. 2026 yılına kadar gram altında 8.000 TL, ons altında ise 4.800 dolar seviyeleri direnç konumunda" dedi.

"NAKDE İHTİYACI OLMAYAN BEKLEMELİ"

Altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söyleyen Memiş, "Vatandaşımızın nakde ihtiyacı yoksa, kısa vadede alım için uygun zaman değil. Ons altının 4.000 dolar altına sarkması daha sağlıklı olur. Uzun vadede yön hâlâ yukarı" değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com
