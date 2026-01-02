İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

Finans Analisti İslam Memiş, 2026'ya girerken altın ve gümüşte kısa vadede geri çekilme, orta–uzun vadede ise yükseliş beklentisi olduğunu söyledi. Memiş, yılın ikinci yarısında ise "rüzgar tersine dönebilir" uyarısında bulunarak, ev ve araba almayı planlayanların ilk yarıyı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

DEĞERLİ METALLERİN 'RÖNTGENİNİ' ÇEKTİ

2025'i yükselişle kapatan altın ve gümüş, 2026'ya da iddialı beklentilerle girerken Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.

KISA VADEDE DÜŞÜŞ, ORTA VADEDE YÜKSELİŞ

Memiş, altın ve gümüş tarafında kısa vadede kâr satışları ve teknik düzeltmenin devamını beklediğini söyledi. Orta ve uzun vadede ise yükseliş trendinin sürebileceği görüşünü paylaştı.

GRAM ALTINDA HEDEF: 8 BİN TL

Yaz aylarına yönelik beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın tarafında 4.800–4.880 dolar bandına işaret etti. Gram altın için ise ilk hedefin 8 bin TL olduğunu ifade etti.

GÜMÜŞTE 120 TL VURGUSU

Gümüş tarafında da hedef veren Memiş, gram gümüşte 120 TL seviyesini öne çıkardı. Yılın ilk yarısında yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirtti.

"İKİNCİ YARIDA RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR"

Memiş'e göre; 2026'nın ikinci yarısında altın ve gümüşte daha stabil, dinlenen ve kâr satışlarının yoğunlaştığı bir dönem görülebilir. Bu nedenle, nakit ihtiyacı olan ya da ev ve araba almayı planlayan yatırımcıların yılın ilk yarısını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

"2025'TEKİ GİBİ GETİRİ BEKLEMİYORUM"

Memiş, 2026'da 2025 yılına benzer düzeyde yüksek getiri beklemediğini belirterek, yatırımcıların buna göre plan yapmasının faydalı olacağını ifade etti.

ALIM İÇİN KRİTİK SEVİYE: 6.000 TL ALTI

Gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6.190 TL seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, 6.000 TL altına sarkmaların alım fırsatı yaratabileceğini söyledi. Memiş, alımı kademeli önererek "%50 bugünlerde alınabilir, diğer %50 için 6.000 TL altı beklenmeli" değerlendirmesini yaptı.

ONS ALTINDA 4.300 DOLAR ALTI BEKLENTİSİ

Ons altının 4.300 dolar seviyesinin üzerinde olduğunu belirten Memiş, yeniden 4.300 doların altına sarkmalar beklediğini ifade etti. Bu nedenle ons tarafında da kademeli alımın mantıklı olabileceğini söyledi.

"2026'DA ALTIN VE GÜMÜŞE ÇOK BEL BAĞLAMAMAK GEREKİYOR"

İslam Memiş, 2026'nın genel çerçevesini "ilk yarı yükseliş, ikinci yarı düşüş" şeklinde özetledi. Fed'in faiz indirimlerinin devam edebileceğini ve belirsizliklerin sürdüğünü belirten Memiş, hazirana kadar yükseliş eğiliminin güçlü kalabileceğini ancak yılın ikinci yarısında yatay ve düşüş sürecinin öne çıkabileceğini vurguladı.