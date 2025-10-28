İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde Katılım Finansı Tartışıldı

Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, bankacılığın çıkışının fonların, yatırımların emanet edilebilmesi üzerine olduğunu belirterek, "Bu fonların, fon sahiplerinin risk algısı göz önüne alınarak, minimum riskli enstrümanlarda değerlendirmesi üzerine kurulmuş bir bankacılık tarihi var." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Atar'ın moderatörlüğünde "İslam İktisadında Finansman, Yatırım ve Sigorta Modelleri: Beklentiler ve Gerçekler" başlıklı panel düzenlendi.

Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, katılım felsefesini banka çatısı altına giydirildiğinde, katılım finans sektörünün, o alanda bir azınlık durumuna geldiğini ifade ederek, bankacılık tarihinin çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Bankacılık tarihi üzerine değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Bankacılığın çıkışı fonların, yatırımların emanet edilebilmesi üzerinedir. Bu fonların, fon sahiplerinin risk algısı göz önüne alınarak, minimum riskli enstrümanlarda değerlendirmesi üzerine kurulmuş bir bankacılık tarihi var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bankacılıkta çıkan birçok krizin genelde o enstrüman varlıkların yatırımcıların taleplerini doğrultusunda geri çekmek istediğinde ortaya çıktığını ifade ederek, "Bankacılık herhangi bir müşterisine kendi tasarruflarını istediği her anda vermek gibi bir yükümlülüğe bağlı kaldığı sürece bunlar aktif taraflarında ortaklığa dayalı bir finansman sağlamakta her zaman zorlanacak." dedi.

"Günümüze gelindiğinde hem kira sertifikası hem de altın sertifikası alanında önemli gelişmeler kaydedildi"

Katılım Emeklilik Araştırma ve Fon Direktörü Fatih İlker Yiğit de geleneksel finansal yapıyla mücadele etmeleri gerektiğini ifade ederek, geçmişte altın fonlarının kurulmasında adımlar attığını anlattı.

Yiğit, geçmişte varlık kiralama şirketlerine kira sertifikasına olan ihtiyaçlar üzerine görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Günümüze gelindiğinde hem kira sertifikası hem de altın sertifikası alanında önemli gelişmeler kaydedildi." dedi.

Karzı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca ise bankacılık sistemindeki kredi gerçekliğinden yola çıkarak gençlerin evliliğinde kullanılacak borçlanmalar üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Koca, 500 bin lirayla başladıkları özel sermayenin 183 milyon liraya ulaştığına işaret ederek, vakıf olarak toplam 242 milyon lira borç verme mekanizmasına ulaştıklarını söyledi.

Katılım Sigorta Katılım Uyum Birimi Yöneticisi Ahmet Cihat Erdoğan da ülkede katılım sigortacılığı serüveninin aslında 16 yıllık bir geçmişi olduğunu aktararak, Türkiye'de katılım sigorta sektöründe ilk yasal düzenlemelerin 2010 yılında yapıldığını ifade etti.

Erdoğan, geçen yıl yüzde 5,1'lerde olan katılım sigorta sektörünün payının, eylül sonu itibarıyla yüzde 5,5'e ulaştığını bildirdi.