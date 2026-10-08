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İŞKUR'un 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini Bakan Işıkhan açıkladı

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İŞKUR'un 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini Bakan Işıkhan açıkladı
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Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-eylül döneminde 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Aynı dönemde 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldığını ve 1,8 milyondan fazla açık iş tespit edildiğini belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) ocak-eylül ayları arasında 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye İş Kurumu aracılığıyla çalışma hayatımızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, iş gücü kapasitemizi artırıyoruz. Ocak-eylül ayları arasında; 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,8 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışma hayatına yönelik politikalarımızı; işçilerimizle, işverenlerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, üreticilerimizle belirlemeye devam edeceğiz. Unutma İŞKUR da İş var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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